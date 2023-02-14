Töre, İngiliz parlamenterleri kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’de temaslar yapan İngiliz Parlamenterler Paul Bristow, Stephen Metcalfe, Brendan Clarke Smith ve Lord Rogan ile eski Parlamenter Baroness Blackstone’u kabul etti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da yer aldı.

Kabulde konuşan Başkan Töre, heyetin KKTC’yi de ziyaret etmesini çok önemli bulduklarını ifade ederek, tek taraflı olarak sadece Ada'nın Güney'ine yapılan ziyaretlerin Rumları çözümsüzlüğe ittiğini her fırsatta dile getirdiklerini belirtti.

Töre, heyetin ziyaretinde ortaya koyduğu eşitlik ilkesinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine de uygun bir davranış olduğunu dile getirdi.

Rumların Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak istemesi ve bir Helen cumhuriyeti yaratmak arzuları ile Kıbrıs Türklerini Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışlamaları ve saldırılar yapmaları nedeniyle adada bugün bölünmüşlük yaşandığını anımsatan Töre, geçmiş süreçlerde yapılan görüşmelerden Rumların Kıbrıs Türklerini azınlık olarak görüp eşit bir halk olarak görememesinden dolayı çözüm olamadığını belirtti.

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle acılarının büyük olduğunu söyleyen Töre, depremlerin insanlık için ortak bir matem durumunda olduğunu kaydetti.

Heyet adına konuşan İngiliz Parlamenter Stephen Metcalfe de, konuşmasında ziyaret vesilesiyle adada durumu çok daha iyi anladıklarını kaydederek, adada iki eşit halk olmasına karşın çeşitli haksızlıkların olduğunu gördüklerini söyledi.

Adada çözüm olması için nasıl bir rol oynayabileceklerini görmek açısından da ziyaretin önemli olduğunu ifade eden Metcalfe, uzun bir tarihi olan bir adada yaşayan iki toplum için nasıl bir çözüm ortaya konabileceği noktasında bilgi sahibi olduklarını belirtti.

Metcalfe, temaslarında aldıkları tüm mesajların adada iki eşit toplum ve paylaşılmış bir tarih olduğu yönünde olduğunu dile getirerek, çözüm adına gerekli çalışmaları yapmak istediklerini vurguladı.

Kıbrıs Türk Voleybol kafilesi başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının Türkiye’de meydana gelen depremden dolayı yaşadığı kayıpları bildiklerini ve bu acıyı da paylaştıklarını dile getiren Metcalfe, birbirine bağlı küçük bir toplum olarak büyük bir yıkım olduğunu gördüklerini dile getirdi ve başsağlığı dileklerini iletti.

Kabulde Meclis Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de hazır bulundu.