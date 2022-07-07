Töre, İstanbul’da 1.Ordu Komutanlığı’nı Ziyaret Etti

İstanbul’da temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1.Ordu Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Selimiye Kışlası’nda komutanlar tarafından karşılanan Başkan Töre, Komutanlık özel defterini de imzaladı.

I. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan Töre’ye ziyaretinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar eşlik etti.