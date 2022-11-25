Töre, kadınlara karşı gösterilen şiddetin, insanlık dışı bir tavır ve bir hak ihlali olduğunu belirtti

Meclis Başkanı Zorlu Töre, kadınlara karşı gösterilen şiddetin, insanlık dışı bir tavır ve bir hak ihlali olduğunu belirterek, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “Kadına yönelik şiddet”in önemli bir sorun olarak karşımızda durduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Günümüzde kadına yönelik şiddet eylemleri, toplum içerisinde büyük tepkilere sebep olmakla birlikte, ne yazık ki dünyada ve ülkemizde insanlığın kanayan yarası olmaya maalesef devam ediyor. Kadınlarımıza karşı gösterilen şiddet, insanlık dışı bir tavır ve bir hak ihlalidir. Kadına karşı şiddete dur diyebilmek için kadınlarımızın bilinçlenmesi şiddete karşı yeterli önlemlerin alınması konularında Meclis olarak gerek komitelerimizde gerek ise genel kurul çalışmalarımızda ilgili paydaşlarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman birlikte hareket edeceğimizi belirtmek isterim. Kadınların güçlü, eğitimli olduğu toplumlarda, daima geleceğin de daha müreffeh ve daha güvenilir olacağı düşüncesiyle, tüm kadınlarımıza sağlıklı ve şiddetten uzak mutlu yarınlar diliyorum”