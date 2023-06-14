Töre, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi tarafından düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre Töre, öğrencilerin üniversiteden mezun olduktan sonra yepyeni bir hayata başlayacağını, artık birtakım sorumluluklar yükleneceklerini kaydetti.

Mezun olan öğrencilerin gittikleri ülkelerde KKTC’nin birer fahri elçisi olacağını ifade eden Töre, KKTC’nin asla unutulmamasını istedi.

Dünyanın Kıbrıs Türklerine uyguladığı ambargoyu öğrencilerin buraya gelerek zaten deldiğini söyleyen Töre: “Sizler KKTC’nin gönül sevdalıları oldunuz. Onun için bizim devletimizi gittiğiniz yerlere taşıyınız” dedi.

Ambargolar altında kalmayı kabul etmediklerini ve ambargo uygulayan ülkelerin insanlık suçu işlediğini vurgulayan Töre, mezun olan öğrencilerin daima insan sevgisi ile hayatlarına devam etmelerini diledi.

Töre şunları kaydetti:

“Vatanınızı ve mensubu olduğunuz milleti seviniz. Çünkü insan önce vatanına sevgi duymalı, daha sonra bu sevgisini tüm insanlığa yaymalıdır. Kendi milletini ve kendi halkını sevmeyen insanlığı sevemez.”