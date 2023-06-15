Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği heyetini kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, dernek yetkilileri “Sebil” isimli arama kurtarma köpeğini de beraberilerinde getirdi.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği Başkanı Muhammed Öksüzali, Türkiye’de son depremde yaşanan yıkıcı tablonun böyle bir derneğin kurulmasını zaruri hale getirdiğini ifade ederek, sadece Kıbrıs’a değil, tüm insanlığa katkı yapmak istediklerini söyledi.

Zorlu Töre de konuşmasında, derneğin arama kurtarma amacı altında örgütlenmesini hümanist bir düşünce olarak gördüklerini belirterek, insanları kurtarma ve maruz kaldıkları yıkımdan en az hasarla çıkmalarını sağlamanın çok önemli ve kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Dernek üyelerinin Hatay’da görev yapmasının kendileri için büyük bir tecrübe olduğunu belirten Töre, Kıbrıs Türk halkının bu tür derneklere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Hiç beklenmedik bir anda felaketlerin oluşabildiğine dikkat çeken Töre, bu nedenle bu çalışmaları yapan teşkilat ve derneklerin varlığının çok önemli olduğunu kaydetti.

Derneğin gönüllülük esasına dayalı çalışma yaptığını ve birtakım teknik eksiklikleri de olabileceğine değinen Töre, bu ihtiyaçların giderilmesinin de herkesin görevi olduğunu söyledi.

Depremin acısını hala yüreklerinde yaşadıklarını ifade eden Töre, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diledi.