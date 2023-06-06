Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs İlim Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Üniversiteye gelişinde Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ata Atun, Hukuk fakültesi Dekan Vekili Muhammed Nazarilyasov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Töre’ye eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Başkan Töre, ziyarette yaptığı konuşmada zaman buldukça ülkede eğitim faaliyeti gösteren Üniversiteleri ziyaret ettiğini belirterek üniversitelerin KKTC için önemine değindi.



Üniversitelere özellikle dışarıdan gelen her bir öğrencinin aslında kendi ülkelerine döndüklerinde KKTC’nin birer elçisi konumunda olacaklarına değinen Töre, akademik çalışmalar ve başarılarla her zaman gurur duyduklarını söyledi.Töre, üniversitelerin bulundukları ülkelere bilimsel ve toplumsal bir çok katkıları da olduğuna işaret ederek, İlim Üniversitesi’ne çalışmalarında başarılar diledi.Başkan Töre’ye ziyaretinde Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da eşlik etti.