Töre, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Derviş Yücetürk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Umut Otizm Derneği, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği temsilcileri hazır bulundu.

İlk sözü alan Federasyon Başkanı Yücetürk, KKTC’de engellilerin yaşadığı sıkıntılara değinerek, sorunlarının yıllardır devam ettiğini vurguladı ve hükümetten destek talep etti.

Meclis Başkanı Töre ise, mevcut sorunların farkında olduğunu ve aynı duyarlılığı paylaştığını kaydederek, Meclis’in 2023 yılında bu konuda daha titiz çalışmalar yürüteceğini dile getirdi.

- Yücetürk: “Özel Eğitim Yasası’nın uygulanması için tüzüklerinin yapılması lazım”

Yücetürk, konuşmasında, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nün 1991 yılından beri KKTC’de de kutlandığını ve farkındalık yaratılmaya çalışıldığını kaydetti.

KKTC’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca resmi raporlu 6 bin 500 engelli olduğunu belirten Yücetürk, bu kişilerin önündeki engellerin kaldırılması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını ve bugüne kadar büyük işler başardıklarına inandığını söyledi.

Yücetürk, derneğin tarihi süreci hakkında da bilgiler vererek, faaliyetlerinin 1976 yılında Görmezler Derneği’nin kurulmasıyla başladığını, 1985’te Federasyon’un kurulduğunu ve o günden beri bir çatı altında ülkedeki engellilerin yüzde 90’ını temsil ederek, ayrım yapmadan destek çıkmaya çalıştıklarını ifade etti.

En büyük sorunlardan biri olduğunu ifade ettiği Özel Eğitim Yasası’nın, Meclis’ten oybirliğiyle geçtiğini anımsatan ve bundan dolayı tüm milletvekillerine teşekkür eden Yücetürk, bu yasanın tüzükleri olmadan uygulanamayacağına işaret ederek, bir an önce tüzüklerin hazırlanması çağrısında bulundu.

- “Sosyal bir devletsek, bunun gereklerini yapmak zorundayız”

Yücetürk, tüzükleri çıkmadığından dolayı işlevsellik kazanmayan bir diğer yasanın da 12 yıldır beklemede olan İnsan Hakları Bildirgesi olduğunu belirterek, “Sosyal bir devletsek bunun gereklerini yapmak zorundayız. Bu sorumluluk herkese düşer. Milletvekillerine daha büyük bir görev düşer. Engelli davası siyaset üstü bir davadır. Bütün siyasiler bize destek çıkmak zorundadır” dedi.

Engellileri Koruma, Rehabilitasyon ve İstihdam Yasası’nın 1993 yılında geçtiğini ve o günden beri 600 kamu ve 200 özel istihdamı yapıldığını dile getiren Yücetürk, yasanın engelli istihdamı şartı koymasına rağmen "2006’dan beri tek bir engellinin işe alınmadığını" vurguladı. Bu konuda hükümet edenlerin sınıfta kaldığını savunan Yücetürk, yasanın gereğinin yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Halen daha ülkede bir Engelli Dairesi’nin kurulamadığını ifade eden Yücetürk, bunun en büyük ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

- “Ulaşım, dolaşım konusunda tüm belediyeler sınıfta kalmıştır”

Yaklaşmakta olan yerel seçimlere de işaret eden Yücetürk, ulaşım- dolaşım konusunda tüm belediyelerin sınıfta kaldığını öne sürerek, ülkede bu gibi problemlerin artık çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Yücetürk, engellilerin problemlerini ve taleplerini içeren dosyaları milletvekillerine iletilmesi için Meclis Başkanı Töre’ye teslim etti.

- Töre: “Yasa çıkarmak yeterli değildir. Tüzüklerle desteklenmelidir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ise, ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileterek, engellilerin KKTC’nin birinci sınıf vatandaşı olduklarını ve her ailede muhakkak engelli bireylerin olduğunu kaydederek, karşılaştıkları sorunların çözümü için dünden bugüne mesafe kat edildiğini ancak yeterli olmadığını belirtti.

Töre, yasaların çıkarılmasının yeterli olmadığına, muhakkak tüzüklerle desteklenip, işlevsellik kazandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Uzun yıllardan beri istihdam eksikliği olduğunun farkında olduklarını da söyleyen Töre, 2023 yılında kota olarak belirlenen sayıda istihdam talebinde bulunacaklarını ifade etti.

- “Vatandaşlar arası ayrım yapılması söz konusu olamaz”

KKTC’nin vatandaşlar arasında ayrım yapmasının söz konusu olamayacağını, engellilerinin karşılaştığı sorunların çözülmesinde gereğinin yapılması gerektiğini söyleyen Töre, şu anda Meclis binasına engelli vatandaşların rahat erişimi için düzenlemelerin mevcut olduğunu, yapılmakta olan yeni Meclis binasının da tüm bunlar göz önüne alınarak yapılıyor olduğunu kaydetti.

Töre, “Duyarlılığınızı paylaşıyorum. Bizim tarafımızdan gerekli girişimler yapılacaktır. Meclis bu konuda daha titiz çalışmalar yürütecektir” dedi.

Kabulün tamamlanmasının ardından Töre, Yücetürk’e Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın portresini takdim etti.