Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Kıbrıs Türk halkının davası sadece ona ait değildir çünkü Türk milletinin yüksek çıkarları ve menfaatleri hem Doğu Akdeniz'de hem de Kıbrıs Adası üzerinde bakidir." dedi.

Uluslararası Bilgi ve Algı Derneğince (BİLAL) Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 61. yılında "Büyük Fotoğraf" konulu konferans düzenlendi.

Konferansta, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, konferansta yaptığı konuşmada, KKTC'de uzun yıllar boyunca çok önemli mücadeleler verildiğini söyledi.

Kıbrıs'ın, Türk milletinin milli davası olduğunu belirten Töre, tarih boyunca bu davadan asla vazgeçmediklerine dikkati çekti.

Kıbrıs'taki Türk varlığının önemine işaret eden Töre, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özümüz milletimizdir. Kıbrıs Türk halkının davası sadece ona ait değildir çünkü Türk milletinin yüksek çıkarları ve menfaatleri hem Doğu Akdeniz'de hem de Kıbrıs Adası üzerinde bakidir. Dünya peşimize düşüyor. Türk ordusu Ada'dan çekilsin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonlansın, garantiler sulandırılsın, ortadan kalksın. Bu, asla kabul edilecek bir yaklaşım tarzı değildir. Biz, Kıbrıs Adası'nın topraklarını 1570-1571'de Osmanlı Türk ordusunun orada verdiği 80 bin şehitle fethettik."

Etkinliğe, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve BİLAL Derneği Başkanı Ömer Lütfi Türkmenoğlu da katıldı.