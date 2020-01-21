Töre: "Kıbrıs Türkü büyük bir özgürlük ve güvenlik içinde"

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Meclis'te doğru olanın herkesin tüm konuşmaları dinleyerek muhatapların cevap vermesi olduğunu belirterek Meclis çalışmalarında bir istikrarın olması ve herkesin bu konuya dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Töre, “Özgürlük güvenlik ve egemenlik” başlığıyla yaptığı konuşmasında, müzakerelerin yıllardır devam ettiğini, Kıbrıs Türkü’nün TC garantörlüğünde büyük bir özgürlük ve güvenlik içerisinde olduğunu belirtti.

“O kadar özgür ki TC’nin işgalci olduğunu söyleyebiliyor” diyen Töre, bölgede yaşanan sıkıntılara değinerek Libya’ya ilgili içinde bulunulan durumu değerlendirdi.

Töre, KKTC’nin de-facto durumunu tüm dünyanın bildiğini ve bunun aksine bir adım atılamayacağını, TC’nin iş birliği anlaşmaları yapmamış olsaydı yaşanabileceklere örnek vererek, TC’nin bu adımlarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Deniz yetki alanları, yapılan anlaşmalar ve atılan adımlarla ilgili bilgi veren Töre, bölgedeki gerginliklerin sadece Kıbrıs konusunda çözüm sağlayarak giderilemeyeceğini kaydetti.