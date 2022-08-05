Töre: ‘Kıbrıs’ın Cevherleri’ projesinin tanıtımı etkinliğine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ile Telsim iş birliğinde yürütülen “Kıbrıs’ın Cevherleri” projesinin tanıtımı etkinliğine katıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre Töre, etkinlikteki konuşmasında, üretmeden var olmanın mümkün olmadığını belirterek, “Üretim çoğaltılarak bu topraklara daha çok sahip çıkılması gerekiyor” dedi.

“Kıbrıs Türklerinin 1974’e kadar Anavatanın hasretini çektiğini” ifade eden Töre, “Bugün kendi topraklarında milli devlet sınırları içerisinde yaşamanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini” söyledi.

Türk devletleri arasındaki dayanışmanın hayati önem taşıdığını belirten Töre, “Hepimiz biriz ve Türk milletiyiz. Farklı coğrafyalarda yaşasak da Atatürk’ün ifade ettiği ‘Ne mutlu Türküm diyene’ ifadesi hepimize yol göstermektedir” ifadelerinde bulundu.

Töre, “Biz Ergenekon’da Bilge Kağan’dık. Tanrı dağlarında Kürşat’tık. Kafkas dağlarında Şeyh Şamil’dik. Anadolu’da Halide Edip Adıvar’dık. Kurtuluş savaşında Atatürk’tük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Fazıl Küçük’tük, Denktaş’tık, Ayten Berkalp’tik, Cemaliye Hocaoğlu’yduk…Dolayasıyla ne kadar cevherlerimiz vardır. Milletimize hizmet noktasında kadınlarımızın önemi çok büyüktür” dedi.