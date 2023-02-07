Töre: “KKTC bütün imkanları ile seferber olmuş durumdadır”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop olmak üzere Türkiyeli yetkililerle telefon görüşmesi yaparak, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, 10 ilde etkisini gösteren deprem nedeniyle can kayıplarının, yaralıların bulunduğu ve yüksek miktarda hasarların oluştuğunu anımsatarak, Adıyaman’da enkaz altında bulunan öğrencilerimizden sevindirici bir haber almayı umduklarını ifade etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Türkiyeli makamlarla sürekli istişare içerisinde olduklarını ve bilgi aldıklarını kaydeden Töre, durumun çok kötü bir noktaya gelmesine karşın başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye hükümetinin büyük gayretlerinin devam ettiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de Cumhurbaşkanı, hükümet, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, belediyeler, çeşitli kurumlar ve halkın seferber durumda olduğuna işaret eden Töre, yaraların en erken zamanda sarılması için uğraş verildiğini belirtti.

Ölenlerin geri gelemeyeceğini ifade eden Töre, yaralılara acil şifalar dilediklerini ve enkazda kalanların da bir an önce çıkarılmasını temenni ettiklerini söyleyerek “Başın sağ olsun Anavatan…Başın sağ olsun Türk Milleti.” dedi.

Böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını dileyen Töre, ancak her an deprem olabilir gerçeğini de unutmayarak, hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığında yer alan deprem kriz masası toplantılarında da yer aldığını anımsatan Töre, Türkiye’nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu ve yaraların en kısa zamanda sarılacağına olan inancının büyük olduğunu ifade etti.