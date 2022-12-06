Töre, KKTC'de görev yapmış eski KTBK Komutanlarından Sarıışık ve Paç’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’de görev yapmış eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlarından Emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık ve Emekli Korgeneral Ömer Paç’ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde konuşan Emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hem Barış Kuvvetleri hem de Güvenlik Kuvvetleri'nde görev yapan ender komutanlardan biri olduğunu ifade ederek bunun için kendisini şanslı olarak gördüğünü söyledi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile de çalışma imkanları olduğunu anımsatan Sarıışık, Başkan Töre gibi değerli devlet adamları ile de çok yakın dostlukları olduğunu ifade etti.

KKTC’de görev yapmanın derin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Sarıışık, emeklilik döneminde KKTC’nin daha müreffeh günlere doğru yürümesini görmeyi arzuladığını söyledi.

-Paç

Emekli Korgeneral Ömer Paç da, Meclis’te bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiği konuşmasında, “Bu yüce Meclis, KKTC’nin bağımsızlığının teminatı ve sembolüdür” dedi.

Paç, Başkan Töre’nin KKTC’nin bağımsızlığını en yüksek seviyede dile getiren, KKTC ve Türkiye bayrağını en yüksek seviyelere taşıyan Türklük sevdalısı bir devlet adamı olduğunu belirtti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de 1959-60 anlaşmaları ile adaya ilk kez gelen Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayından sonra 20 Temmuz şafak vaktinde Barış Harekatı'nın gerçekleştirildiğini, bu süreçten sonra Kıbrıs Türk halkının özgür olduğunu söyledi.

Sonrasında KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu ifade eden Töre, bu devletin bekçilerinin mücahit askerler, Güvenlik Kuvvetleri ve Barış Kuvvetleri Komutanlığı olduğunu belirtti.

Töre, mücahit ve Mehmetçiğin bu topraklarda birlikte can ve kan verdiklerini, Mehmetçiğin adeta damarlarındaki kan olduğunu, Türk askerinden asla vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Bundan vazgeçildiği takdirde Kıbrıs’ın Girit durumuna düşebileceğini ve 12 adalardan sonra 13. ada olabileceğini kaydeden Töre, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün bu bakımdan kendileri için hayati bir konu olduğunu söyledi.

Töre, Rumlarla geçmişte ortak bir devletin denendiğini, bu saatten sonra yapılması gereken şeyin milli bir devlet olan KKTC’ye sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmanın gurur verici bir gelişme olduğunu ve bunun devamının da geleceğini ifade eden Töre, Anavatan Türkiye’nin bütün uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar savunduğunu görmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Başkan Töre, emekli komutanların KKTC’de onurlu ve çok kıymetli görevler yaptığını söyleyerek verdikleri hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür etti.