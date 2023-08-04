Töre, komutanlara yeni görevlerinde başarılar diledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun, Türkiye Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları uyarınca “Korgenerallik” rütbesine terfi etmelerini memnuniyetle öğrendiğini kaydetti ve başarılar diledi.

Töre, açıklamasında, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanımız Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun ülkemize vermiş olduğu hizmetler her daim takdire şayan olmuştur. Her iki komutanımıza da görevleri süresince göstermiş oldukları üstün hizmet anlayışı ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunar, terfilerinin başta kendilerine, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk Milletine hayırlı olmasını temenni eder, yeni görev yerlerinde başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.