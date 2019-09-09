Töre komutanları kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve beraberindeki diğer komutanları kabul etti. Kabulde Başkanlık Divan Üyeleri Yasemin Öztürk ve Mesut Genç hazır bulundu.

Mecl,is açıklamasına göre, Zorlu Töre komutanlara hitaben; “Sizler bizim bedenimizdeki can, damarlarımızda kansınız. Türkiye ve Türk Ordusu güvencemiz ve özgürlüğümüzün teminatıdır. Kıbrıs Türk halkı Türk Ordusu’na ve Güvenlik Kuvvetlerimize güvenmektedir. Cumhuriyet Meclisi olarak sizlerle her zaman diyalog ve dayanışma içerisinde olacağız” dedi. Kabülde Cumhuriyet Meclis Başkanlığı’nın anı plaketi verildi.