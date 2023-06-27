Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kurban Bayramı’nı kutladı.

Töre, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

“Kurban Bayramı'nı en samimi duygularımla kutluyor, bayramda yaşanacak kardeşlik ve sevgi atmosferinin bütün dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.

ve dünyada dini bayramlar, küskünlüklerin unutulduğu, sevgi, barış ve saygı ortamının egemen olduğu, toplumsal yaşamımızda müstesna yerleri olan çok özel günlerdir. Kurban Bayramları, dini bayramlarımız arasında dayanışma ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı günlerimizdir.

Kurban Bayramı boyunca kardeşliğin, dayanışmanın, el ele vermenin, güven ve iş birliğinin, insani değerlerin ön plana çıkmasını, bütün vatandaşlarımızın kırgınlıklarının ve dargınlıklarının unutulmasını, ülkemizde karşılıklı sevgi ve saygı atmosferinin egemen kılınmasını, hoşgörü ve iş birliği duygusu ile birbirimize duyduğumuz kardeşçe sevginin dışa vurularak paylaşılmasını diliyorum.

Kurban Bayramı'nda dünyanın neresinde olursa olsun insanlık dışı koşullarda çalışan, açlık çeken, eziyet gören, savaş ve çatışma altında bulunan, insan onuruna layık olmayan yaşam koşulları altında yaşayanların hatırlanmasını, onlara el uzatılmasını, yardım edilmesini dilemekteyim.

Ülkemizin her değerli ferdinin , Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin, İslam aleminin ve tüm Türk milletinin Kurban Bayramı kutlu olsun.”