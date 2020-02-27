Töre, Lefke'de temaslarda bulundu

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, ülke genelinde başlattığı ziyaretler çerçevesinde Lefke bölgesini ziyaret etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, sırasıyla Lefke Kaymakamlığı, Lefke Polis Karakolu, Lefke Gazi Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi ve Cengiz Topel Hastanesi’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerde yetkililerle görüşen Töre, bölgedeki sorunlarla ilgili bilgi aldı.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefke’deki ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda, Lefke’nin KKTC’nin altıncı ilçesi olduğuna dikkati çekerek, bölgede yeni ilçe olmasının getirdiği sıkıntıların ve hizmetlerin daire bazında eksiklikleri bulunduğunu belirtti.

Töre, giderek gelişen Lefke’nin ilçe olmasının gereklerinin hükümet tarafından yerine getirileceğine inanç belirterek, bölgede kalkınmanın devam ettiğini kaydetti.

Lefke ve Güzelyurt bölgesine hizmet veren Cengiz Topel Hastanesi’nin de daha güçlü hale gelmesinin önemine vurgu yapan Töre, hastanedeki son gelişmeler ve yeniliklerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Töre, hastaneyi daha donanımlı hale getirmenin hükümetin görevi olduğunu belirterek, bölgedeki sorunların kısa sürede çözülmesini diledi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ziyaretlerinde, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın çerçeveli resimleri, Rauf Denktaş’ın “Benim 2 Bayrağım Var” şiiri ile Kıbrıs’a özgü el işi panolarını hediye olarak yetkililere takdim etti.