Töre, Limasol Direnişi’nin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “TMT’nin Limasol Sancağının kahramanlıklarla dolu ulusal mücadelelerini Kıbrıs Türk halkı asla unutmayacaktır” dedi.

Töre, Limasol Direnişi’nin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, TMT ve şehitlerin örnek olması gerektiğini kaydetti.

Limasol direnişi ve direnişte şehit olanların düzenlenen törenlerle anıldığını aktaran Töre, “Bu direniş Kıbrıs Türk halkı arasında Plevne müdafaası olarak tarihte yerini almıştır” ifadelerini kullandı.

Töre, çok zor şartlar altında direnişte yer alan mücahitlerin, şehitler verdiklerini ama Rum palikaryalarına geçit vermediklerini, kat kat üstün olan EOKA’cıları geri püskürttüklerini anımsattı.

Mesajında Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere taziyelerini de ileten Meclis Başkanı Töre, “Anavatanımızda meydana gelen depremde hayatını kaybeden tüm deprem şehitlerine ve tüm aziz şehitlerimize bir kez daha saygı ve rahmet diliyorum” dedi.