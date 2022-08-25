Töre Malazgirt Zaferi’nin 951. ve Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre , 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümünü ve Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümünü büyük bir gururla yâd etmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Töre Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü ve Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre mesajında Türkiye’nin bin yıllık medeniyet birikimiyle hedeflerine doğru yürüyüşünü sürdürürken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de büyük bir dayanışma içerisinde ilerlediğini kaydetti.

Töre, anavatan Türkiye’nin kararlı duruşu sayesinde Kıbrıs Türk halkının milli menfaatleri doğrultusunda atılan adımlarla Doğu Akdeniz’deki haklarına sahip çıktıklarını da ifade etti.

Töre’ mesajında şu ifadelere yer verdi:

“26 Ağustos 1071’de Malazgirt Meydan Muharebesi ile Sultan Alparslan ve silah arkadaşları üstün cesaret ve kahramanlıklarıyla Anadolu’nun kapılarını Türk milletine açmışlardır.

Malazgirt Zaferi ile kılıç ve imanla elde ettiğimiz Anadolu topraklarına adalet, hoşgörü, ilim ve irfan gelmiş ve büyük bir medeniyetin temellerinin atılmasına vesile olunmuştur.

Türk milleti Anadolu’dan atılmaya çalışılmış ancak 26 Ağustos 1922’de Ulu Önder Atatürk’ün Başkomutanlığında gerçekleşen Büyük Taarruz ile düşman işgaline son verilmiştir. 1071 ruhuyla kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın sonucunda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

Türkiye bin yıllık medeniyet birikimiyle hedeflerine doğru yürüyüşünü sürdürürken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de büyük bir dayanışma içerisinde ilerlemektedir. Anavatanın kararlı duruşu sayesinde Kıbrıs Türk halkının milli menfaatleri doğrultusunda atılan adımlarla Doğu Akdeniz’deki haklarımıza sahip çıkıyoruz.

Zafer ayımız olan Ağustos ayında büyük Türk milletinin tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açan, yeni bir vatan, yeni bir istikbâl kazandıran 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümünü ve Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümünü büyük bir gururla yâd etmekten mutluluk duyuyoruz”