Töre, Mardin'den gelen gaziler heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mardin’den gelen 1974 Barış Harekatı gazilerini kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Kıbrıs gazilerinden oluşan Mardin Muharip Gaziler Derneği ile Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu heyeti yer aldı.

Heyet adına konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Hatice Turan Kandemir, 1974 Barış Harekatı’na katılmış ve ardından Kıbrıs’a bir daha gelme şansı olmamış gaziler için Mardin Valiliği önderliğinde 5 günlük bir gezi düzenlendiği bilgisini vererek, gazilerin 48 yıl aradan sonra burada olmaktan çok mutlu olduklarını kaydetti.

- “Harekat gerçekleşmemiş olsaydı, hiç şüphesiz Kıbrıs adası kaybedilecekti”

Meclis Başkanı Töre ise, 1974 Barış Harekatı’nın gerçekleşmemiş olması halinde, hiç şüphesiz Kıbrıs adasının kaybedilmiş olacağını ifade ederek, yapılan darbe ve Enosis ilanının ardından Türkiye’nin tek seçeneğinin fiili müdahale olduğunu belirtti.

Mücadele döneminde çok şehitler verildiğini, soykırım düzeyinde olaylar yaşandığını ve 103 köyün göçmen düştüğünü kaydeden Töre, tüm yaşanılanlar, çaresizlik ve ekonomik sıkıntılara rağmen yılmadıklarını vurguladı.

Töre, kendi ailesinden örnek vererek, o zamanlar evlerinde çorba yapacak erzak bile olmadığını, Kızılay’dan gelen yardımları beklediklerini söyledi.

- “Biz Kıbrıs’ta Türk milletinin özüyüz”

1974’e kadar verilen mücadele hakkında bilgiler aktaran Töre, 1964 Erenköy Çatışmalarını hatırlattı ve Erenköy’de bir destan yazıldığının altını çizdi. Bu süreçte, herkesin Rumların rahat durmayacağını bir çılgınlık yapacağını bildiğini söyleyen Töre, herkesin hazır olduğunu kaydetti.

Darbeyle birlikte Türk askerinin müdahale etmek zorunda kaldığını ve Türk ordunun Kıbrıs’a geldiğini hatırlatan Töre, Kıbrıslı Türklerin ordunun bir daha gitmemesini istediklerini kaydetti ve “Biz Kıbrıslı Türklerin 1878’de Osmanlı döneminde askerin adadan çıkmasıyla buralarda kalan Türkleriz. Biz Kıbrıs'ta Türk milletinin özüyüz. Ayrısı gayrısı değiliz. Atatürk'ün ‘Ne mutlu Türküm diyene’ ifadesi içerisinde kendimizi ifade eden Kıbrıs Türk halkıyız” dedi.

- “Çocuklara bırakabileceğimiz en güzel bayram 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ve KKTC’nin kuruluşudur”

Töre, şimdi ise, Amerika, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği’nin Türk askerinin adadan çıkması ve KKTC’nin ilanının geri alınması için uğraştığına değinerek, tüm bunlara cevaben Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” ifadesine dikkat çekti.

Kıbrıs’ta artık bir federasyonun söz konusu olmayacağını, burada bağımsız bir Türk Devleti olduğunu ifade eden Töre, bu devletin anayasal ismiyle Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu söyledi ve “İnşallah asil üye de olacak. İlerde diğer ülkeler de bizi mutlaka tanıyacak” dedi.

Töre, “Bir daha bu acıları tekrardan yaşamak istemiyoruz. O yüzden Türk ordusu bizim bedenimizdeki can, damarımızdaki kandır” diye konuştu ve çocuklara bırakabilecek en güzel bayramın 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ve KKTC’nin kuruluşu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.