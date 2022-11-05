Töre, Mertekçi için düzenlenen anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eski milletvekili ve Yalova Spor Kulübü eski Başkanı Tahsin Mertekçi’nin ölümünün 5. yıl dönümünde Yuvacık Kabristanlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen törene katıldı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Töre törende yaptığı konuşmada merhum Mertekçi’nin halkın içerisinde yetişen liderlik ve öncülük yapabilen bir karaktere sahip olduğunu ifade ederek, büyük bir insan sevgisi taşıdığını söyledi.

Mertekçi’nin kendi derdini unutup başkalarının derdini vazife bilen bir yapısı olduğunu söyleyerek herkese örnek olması gereken bir demokrasi anlayışı olduğunu belirtti.

Töre, merhum Mertekçi’nin farklılıkları bir araya getirebilen yapısı ile her kesimden ve her düşünceden insanla dost olmayı başarabilen karakterde bir insan olduğuna vurgu yaparak onun eksikliğinin hep hissedildiğine değindi.

Mertekçi’nin tarik kazalarına karşı verdiği mücadelenin çok önemli olduğunu ifade eden Töre, “Onu bir trafik kazasının elimizden almasın çok kötü bir kader” dedi.

Töre, Mertekçiyi rahmetle anarken “Mekanı cennet olsun. Onu Güzelyurtlular, bölgedeki spor kulüpleri ve halkımız hiç bir zaman unutmayacaktır “dedi.