banner22

Töre, mesaj yayınladı

Töre, mesaj yayınladı
banner32

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Suriye’de İdlib’de 4 Mehmetçiğin daha şehit olmasının Kıbrıs Türklerini derinden üzdüğünü belirtti.

Töre yaptığı açıklamada, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin istikrarsızlaştırdığı ve savaş alanına çevirdikleri Orta Doğu bölgesini nasıl bir barışa kavuşturacağının bilinmediğini kaydederek, Türkiye ve Türk Ordusu olmasa Irak-Suriye-Libya ve Filistin gibi ülkelerin daha da büyük felaketlerle karşılaşacaklarını ifade etti.

“Suriye’de İdlib’de 4 Mehmetçiğimizin daha şehit olması Kıbrıs Türkleri olarak bizleri derinden üzmüştür” diyen Töre, şehitlere Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Ordusuna ve Türk milletine de başsağlığı diledi.

Töre, “Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Anavatanımız Türkiye ile kaderde, kıvançta, acıda ve üzüntüde bir ve beraberiz” dedi.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
Girne'de kesinti
Girne'de kesinti
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

﻿