Töre, mesaj yayınladı

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Töre mesajında şu ifadeleri kullandı:

“3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü olarak benimsenmesi ve etkinlikler düzenlenmesi insanlığa farkındalık yaratması için önemlidir.

Dünya nimetlerine dalıp gidenlere hatırlatma olarakda nitelenen Engelliler Günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de Devletimize, Hükümetimiz, Meclisimize Sivil Toplum Örgütlerine ve tüm halkımıza “uyarı” vermelidir.

Engellilerin ve ailelerinin yaşadığı ekonomik, sosyal, kültürel problemler daha geniş platformlarda değerlendirilmelidir. Yıllardır devlette engelliler için Anayasa emri olan istihdamlar yapılmaktadır. Engellilerin sınıflaması yapılarak devlette istihdamlar yapılmalı, engellilerin sosyal hayata ve toplumsal yaşama yapacakları katkılar projelendirilmelidir.

Beyinlerde oluşan engel fiziksel engelden çok daha fazla olduğu bir düzende sorunlar daha da artmaktadır. Sosyal adalet önce engellilerin sorunlarını çözmekle sağlanabilir”.