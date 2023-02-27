Töre, Necmettin Erbakan’ın 12. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin merhum Başbakanlarından Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 12. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Barış Harekatının mimarlarından, dönemin Türkiye Cumhuriyeti kabinesinde harekat emirini verenlerden biri olan kıymetli Hocamız Prof.Dr. Necmettin Erbakan’ı ebediyete intikalinin 12. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Adada yıllarca zulüm gören, karanlık günler yaşayan ancak mücadelesini asla bırakmayan Kıbrıs Türk halkı, Mutlu Barış Harekatının kıymetini çok iyi bilmektedir.

Harekatın gerçekleşmesi sonrası oluşan huzur ve güven ortamı sonrasında bugün bir devlete ve cumhuriyete sahip olduğumuz aşikardır.

Kıymetli Hocamız, ağır sanayi hamlesini başlatmış, fikirleri ve mücadelesi ile Türk siyasetine damga vurmuş eşsiz liderlerden birisidir.

Sayın Erbakan, Anavatanımız Türkiye'nin maddi ve manevi her alanda gelişmesine ve kalkınmasına değerli katkılarda bulunmuş ömrünü öğrenmeye ve öğretmeye adamış bir siyasetçi ve ilim adamı olarak daima hafızamızda yer alacaktır.

Ruhu şad olsun…”