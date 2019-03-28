Töre: "Nüfus konusunda açıklama yapacak yetkili merci İçişleri Bakanlığı’dır"

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Alsancak ve Lapta Belediyelerine gerçekleştirdiği ziyarette , bir basın mensubunun sorusu üzerine, son günlerde gündemde olan nüfus tartışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

KKTC’de nüfus konusunda açıklama yapacak yetkili mercinin İçişleri Bakanlığı olduğunu ve oradan gelen rakamların dikkate alınması gerektiğini dile getiren Töre, bunun dışında yapılan açıklamaları abartılı gördüğünü kaydetti.

KKTC’de nüfus ve toprağın varlığının egemenliği ifade ettiğini vurgulayarak devletin olduğu yerde nüfusun da olduğunu kaydeden Töre, kriminal suç işleyenler ve ülkede kayıt dışı nüfusa şiddetle karşı olduklarını ifade etti.

Ülkedeki kayıt dışılığın kayıt altına alınması gerektiğini söyleyen Töre, KKTC’nin nüfusu bilinmiyor şeklindeki açıklamaları, KKTC’yi idare edenlerin bir yanlışı ve ayıbı olarak gördüğünü ifade etti.

Devleti yöneten, en tepe noktalardaki kişilerin bu yönde açıklamalarının bir hedefi olduğunu belirterek bu açıklamaları eleştiren Töre, bu açıklamaların Cumhurbaşkanlığı seçimi düşünülerek mi yapılıyor sorusunu sordu.

Geçmişte bazı kesimleirn, Türkiye’den gelen nüfusla ülkede demografik yapının değiştirilmeye çalışıldığı yönünde siyasi argümanlar kullandığını dile getiren Töre,’KKTC’nin nitelikli nüfusa, yatırımcı nüfusa ihtiyacı var. Emekliliğini bu ülkede geçirmek isteyen insanlara ciddi şekilde kucak açmalıyız’ diye konuştu.

Ülkede uzun yıllardır yaşayan bu topraklarda doğan ve vatandaşlığı hak eden kesimlere vatandaşlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Töre, Rum kesiminin 900 bini aşan ve 1 milyona yaklaşan nüfusu olduğunu anımsattı.

Bazı kesimlerin , ülkede bu kadar nüfus fazla , istemeyiz- şeklinde tutumlarını doğru bulmadığını belirten Töre,KKTC’de kayıt dışı nufüsün,ya kayıt altına alınacağı ya da ülkeden çıkarılacağı yapının oluşturulması gerektiğini vurguladı..