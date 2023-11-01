Töre: “Önümüzdeki yüzyılın Türk yüzyılı olması için uğraş vereceğiz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, önümüzdeki yüzyılın Türk yüzyılı olması için uğraş vereceklerini belirterek, Türkiye’nin güçlü olmasının Kıbrıs Türklerinin de her zaman güçlü olacağı anlamına geldiğini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Töre, Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Töre, KKTC’nin bütün Türk milletinin devleti olduğunu belirterek, üniversitenin İslam coğrafyası çerçevesinde yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini kaydetti.

Anavatan Türkiye’nin yüzüncü yılının kutlandığı bu dönemde ilerleyen günlerde KKTC’nin de kırkıncı yılının kutlanacağını anımsatan Töre, KKTC’nin ilelebet yoluna devam edeceğini söyledi.

Önümüzdeki yüzyılın Türk yüzyılı olması için uğraş vereceklerini dile getiren Töre, Türkiye’nin güçlü olmasının Kıbrıs Türklerinin de her zaman güçlü olacağı anlamına geldiğini vurguladı.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarına da değinen Töre, BM Güvenlik Konseyi’nin işlevini yerine getirmediğini ve acizlik içerisinde olduğunu belirtti.