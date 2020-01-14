Töre: "Ortadoğu'da büyük oyunlar oynanıyor"

UBP Milletvekili Zorlu Töre Meclis'te , “Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki emperyalizm oyunları” konusunda konuştu. Denktaş ve Küçük’ü rahmet ve saygıyla anan Töre, Kıbrıs Türk halkının liderlerini yeteri kadar önemi vererek mi yoksa sadece anmak için mi andıklarını sordu.

Orta Doğu’da, Doğu Akdeniz’de büyük oyunların oynandığını, Türkiye üzerinde de büyük oyunlar oynandığını ifade eden Töre, tüm bu oyunlar içinde samimiyetle güçlü bir şekilde devlete sahip çıkılmasının önemine işaret etti.

Töre, bölgede gerginliğin ve kavgaların kimseye fayda getirmediğini, sadece savaşa davetiye çıkardığını ifade ederek, ABD’nin Rum tarafına silah ambargosunu kaldırmasının yanlış bir karar olduğunu, bu yüzden Türkiye’nin bu bölgede gücünü artırmasının önemli olduğunu kaydetti.

AB’nin de Rum yönetimine destek verdiğini ama “Kıbrıs Cumhuriyetinin Rumlar tarafından işgal edildiğini” görmediğini ifade eden Töre, AB’nin Kıbrıs’taki durum için kendini sorgulamasını istedi.