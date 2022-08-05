Töre, Osmangazi Belediye Başkanı Dündar’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mehmetçik Üzüm Festivali’ne katılmak için ülkede bulunan Bursa'ya bağlı Osmangazi Belediyesi'nin Başkanı Mustafa Dündar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Mehmetçik Belediyesi ile kardeş şehir olduklarını ifade ederek, iki ülke arasında diyalog, sevgi ve iş birliğini geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, iki ayrı devlet olsa bile Atatürk’ün “Ne mutlu Türk'üm diyene” ifadesinde olduğu gibi aynı milletin insanları olarak dayanışmanın sürmesinin önemine değindi.

Anavatan Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin açılabildiği tek penceresi olduğunu ifade eden Töre, buradaki belediyelerin tecrübe ve birikimlerinden yararlanmanın büyük faydalar sağlayacağına değindi.