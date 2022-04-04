Töre, PCR testinin negatif olduğunu açıkladı

Meclis Başkanı Zorlu Töre, evinde izole olarak geçirdiği süre sonunda bugün yaptırdığı PCR testinin sonucunun negatif olduğunu açıkladı.

Meclis Başkanı Töre sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



“Değerli Kardeşlerim, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta sizlere de duyurmuş olduğumuz gibi testimiz pozitif çıkmıştı. Evimde izole altında geçirdiğim süre sonunda bugün yaptırmış olduğum PCR testi negatif olarak sonuçlanmıştır. Bu süreçte beni arayan, mesaj atan ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm kardeşlerime teşekkür ederim”