Töre Polis Genel Müdürü’nü ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Polis Genel Müdürlüğünü ziyaret etti, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre, Töre, Soyalan ile yaptığı görüşmede, polis teşkilatının başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini, gerek özlük haklarının geliştirilmesi, gerekse sayı ve malzeme anlamında güçlenmesi için yapılacak olan çalışmalara katkı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Meclis binası dışında gerçekleşen ve aşırıya kaçan bazı eylemlerde polisin, Cumhuriyet Meclisinin görevini yapabilmesi adına yaptığı koruma ve sağladığı güvenliğin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Töre, Cumhuriyet Meclisi kapılarının zorlandığı veya binaya madde atıldığı durumlarda polisin ortaya koyduğu üstün gayret ve sağduyuya teşekkür etti. Töre, yapılan saldırılar ve küçük düşürülme çabalarını asla kabul edemeyeceklerini kaydetti.

Töre: “Cumhuriyet Meclisi, halkımızın temsil edildiği en yüksek noktadır ve yüce bir organdır. Onu kollamak, güvenliğini sağlamak ve yasal çalışmaların yapılabilmesine olanak yaratmak sizlerin büyük gayretiyle olmaktadır. Zaman zaman maalesef aşırı kışkırtmalarla da karşı karşıya kalıyoruz. Herkes görevini yaparsa, parlamentomuz zarar görmez. Devletin kurumsal yapılarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

-Soyalan

Ahmet Soyalan ise teşkilatın devamlı gelişim içerisinde olduğunu, halkın huzuru ve mutluluğu için görev yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Soyalan, polis teşkilatının elinin daha da güçlenmesi adına hazırlanmış yasa tasarılarının hayat bulması için Başkan Töre’nin desteğini de beklediklerini söyledi.