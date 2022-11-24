Töre, Rauf Denktaş Üniversitesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’de eğitim faaliyeti gösteren üniversitelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde Rauf Denktaş Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Üniversitenin akademik kadrosunda yer alan Öğretim görevlileri ile de bir araya gelen Töre, Öğretmenler Günü’nü kutladı ve onlara çiçek verdi.

Rauf Denktaş Üniversitesi Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ziyarette yaptığı konuşmada Öğretmenler Günü’nde Başkan Töre’i ağırlamaktan çok mutlu olduklarını ifade etti.

Bıçak, Üniversiteye ismi verilen Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a Meclis Başkanı Töre’in duyduğu sevgi ve saygısını çok iyi bildiklerini dile getirerek her zaman iş birliği içerisinde çalışmalar yapmak arzusunda olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Rauf Denktaş’ın kendileri için büyük bir değer olduğunu ifade ederek, mücadeleci ruhuyla KKTC’nin kurulması ve ileriye taşınmasında çok büyük rolü olduğunu kaydetti.

Töre, Denktaş’ın bir çok söyleminin kulaklarına küpe olduğunu belirterek bu sözleri her zaman kendilerine rehber edindiklerini söyledi.

Öğretmenler gününde Rauf Denktaş Üniversitesi’ni özellikle ziyaret etmek istediğini vurgulayan Töre, Denktaş’ın düşünce ve fikirlerini yaşatmak ve onun davasını yeni nesle aktarmanın hem öğretmenlerin hem de siyasilerin başlıca görevi olması gerektiğine değindi.

Töre, Kıbrıs Türk gençliğinin görevinin de KKTC devletine bağlı olarak devletin varlığını ve bağımsızlığını yaşatmak olduğunu belirtti.

Ziyarette Başkan Töre’ye Meclis Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de eşlik etti.