Töre Ruh Sağlığını Koruma ve Ruh Hastalarına Yardım Derneği heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İbrahim Alçıner Başkanlığındaki Ruh Sağlığını Koruma ve Ruh Hastalarına Yardım Derneği heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Kıbrıs Türk halkının tarihsel süreç boyunca zor yıllar geçirdiğini ve bu zorlukların ruh sağlığında olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Bugün ekonomik koşullar da göz önüne alındığında insanları etkileyen bir çok faktör olabileceğine değinen Töre, derneğin insan odaklı olarak önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Uyuşturucunun bütün toplumların en büyük sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Töre, gençleri bu korkunç batağın içine girmeden kurtarmak adına yapılacak olan bütün çalışmalara her zaman destek vermeye hazır olduklarına işaret etti.

-Pandemi sonrası ülkede uyuşturucu kullanımı yeniden arttı

Dernek Başkanı İbrahim Alçıner, derneğin Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun asli bir üyesi olduğunu, pandemi sonrası ülkede uyuşturucu kullanımının yeniden arttığını tespit ettiklerini söyledi.

Alçıner, bağımlı gençlere yardımcı olmak için seferber olduklarını, aynı zamanda yatkın olan gençlerin de bu beladan uzak durması adına çalışmalar yaptıklarını, gençliğin dejenere olmasını engellemek için yasal çalışma boyutunda neler yapabileceklerini konusunda görüş alışverişinde bulunmak istediklerini kaydetti.