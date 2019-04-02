Töre: "Rumların hedefinin değişmediğini görmemiz gerekir”

UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre Meclis'te , “EOKA ELAM Kilise ve Rum Zihniyeti” konusunda konuştu. Töre, Rumlarla ortaklık kurulacağı konusunda çok da “leyla” olunmaması gerektiğini ifade ederek, EOKA’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle dün nutuklar atıldığını kaydetti. Kıbrıs’taki barışın adının BM değil Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri olduğunu ifade eden Töre, 1 Nisan’da yapılan EOKA kutlamalarını eleştirdi, ülkedeki tüm kesimlerin Rum’un gerçek niyetini görmesini umduğunu söyledi.

Töre, Fransa’nın Güney Kıbrıs’ta üs kurma çalışmasında olduğunu, yakın gelecekte bir anlaşma çözüm barış gibi bir gelişme olmayacağını ifade ederek, müzakerelere karşı olmadığını ancak Rum zihniyetinin değişmediğini kaydetti. Töre, Türk askeri, garantiler, siyasi eşitlik, güç paylaşımı ve egemenliğe dayalı bir paylaşım istemediklerini belirtti.

Zorlu Töre, Niyazi Kızılyürek’ın AP adaylığını ve ona destek veren kesimleri de eleştirdi.

Töre, federasyon dışında birçok çözüm şeklinin de konuşulabileceğini ifade ederek, sonuna kadar federasyon tezinin sürdürülemeyeceğini kaydetti.

KKTC’ye, Rumların devletlerine ve topraklarına egemenliklerine sahip çıktığı gibi sahip çıkacaklarını vurgulayan Töre, “Kimse uyumuyor. Uyuyanların da uyanması gerekir. Gaflete düşmeyelim, Rumların hedefinin değişmediğini görmemiz gerekir” dedi.