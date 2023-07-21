Töre, Saadet Partisi heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye gelen Saadet Partisi(SP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya’yı kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde partinin Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Fatih Akdağoğlu da yer aldı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, SP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya kabulde yaptığı konuşmada Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun da selamını getirdiğini ifade ederek Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

Kaya, Mehmetçik ve Mücahidin omuz omuza verdiği mücadele sonrası bugün adanın barış yurduna döndüğünü kaydederek, bunun daimî olması için üzerlerine düşen sorumlulukların farkında olduklarını belirtti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında "mutlu" Barış Harekâtı'nın Kıbrıs Türk halkının geleceğini güvence altına aldığına işaret ederek, Osmanlı’nın adadan çekilmesiyle 1878’den sonra Türk askerinin bir kez daha bir şafak vakti Kıbrıs’a geldiğini söyledi ve “Allah bizi bir daha ayırmasın” dedi.

Türk ordusu Ada'da Kıbrıs Türk halkının da güvencesi olduğunu vurgulayan Töre, bu güvence ile yola devam edeceklerini belirtti.

Bundan dolayı BM ve AB’yi değil ana vatan Türkiye’yi her zaman en büyük olarak gördüklerini kaydeden Töre, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine büyük destekleri olan merhum Başbakan Adnan Menderes, merhum Bakan Fatin Rüştü Zorlu, merhum Başbakan Bülent Ecevit ve yardımcısı merhum Necmettin Erbakan’ı her zaman saygı ile andıklarını söyledi.

Bugün bağımsızlığı ve istiklâli yaşadıklarını ifade eden Töre, KKTC’den vazgeçmeyeceklerine değindi ve “Şehitlerimize ve gazilerimizi unutmayacağız ve her zaman sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.