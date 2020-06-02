Töre, saldırıyı kınadı

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Limasol’daki Köprü Hacı İbrahimağa Camii’ne yapılan saldırının , Rum zihniyetinin hiçbir zaman değişmeyeceğinin yeni bir örneği olduğunu ifade etti.

Töre, yaptığı yazılı açıklamada,Türk-İslam düşmanlığının ırkçı bir saldırıyla canlandırılmasının Rum yönetiminin ve kilisenin yürüttüğü fikir ve düşüncelere bağlı olduğunu kaydetti.

Töre, Helenizm, EOKA, kilise ve Megalo İdea’nın Rum-Yunan ikilisinin ruhuna işlemiş saldırgan ifadeler olduğunu belirterek “Suçlular bulunursa cezalandırma olursa belki arkası kesilebilir. Ne yazık ki Enosis kararı Rum meclisinde hala durmaktadır. EOKA ve EOKA’cılar Rumların değişmez kahramanları olmuşlardır. Rum’la birleşme olamayacağını herkes kabul etmelidir.