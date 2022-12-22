Töre, Şehit Turgut Ortaokulu’nda düzenlenen anma etkinliğine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 21 -25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nda düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Başkan Töre okula gelişinde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ve Okul Müdürü Sezer Cazımoğlu tarafından karşılandı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ve Okul Müdürü Sezer Cazımoğlu gün ile ilgili konuşmalar yaparken öğrenciler şiirler okudu.

Öğrencilere hitap eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletin mensubu olmakla ne kadar övünseler az olduğunu dile getirdi.

Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” sözünü anımsatan Töre, Kıbrıs Türkünün atalarının Kıbrıs adasını 52 bin şehit vererek vatan yaptığını ifade eeti ve çeşitli sıkıntılar nedeniyle İngilizlere bırakılan adada 82 yıl Anavatana kavuşmak için beklendiğini vurguladı.

Çok acılar çekildiğini, şehitler verildiğini, evlatların anasız babasız kaldığını dile getiren Töre, ancak her şeye rağmen Kıbrıs Türk halkının direnişini sürdürdüğünü söyledi.

Töre, şöyle devam etti:

“Vatanımızı korumak, ay yıldızlı bayraklarımızı göklerden indirmemek için hep vatan savunmasına koştuk. Direndik, bugünlere geldik ve vatan kurduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli bir devlettir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emanetidir. Devletten asla vazgeçmeyiz. Şehitlerimize ebediyen sahip çıkacağız”

Öğrencilere her zaman tarihi iyi bilmeleri gerektiğini dileyen Töre, bu topraklara sahip çıkmalarını istedi ve “Sizler bu topraklarda hür ve özgür bir şekilde yaşayacaksınız” dedi.

Başkan Töre, öğrencilere merhum Birkan Uzun’un elde ettiği başarıları anımsatarak onu daima örnek almalarını diledi.

Daha sonra öğrenciler ve öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Töre’ye ziyaretinde Meclis Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de eşlik etti.