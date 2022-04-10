Töre: "Şehitlere borcumuzu, çalışarak ve üreterek ödeyebiliriz"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bu topraklarda özgürlüğü bizlere sağlayan şehitlerimize borcumuzun daha çok çalışarak ve üreterek ödenebileceğini kaydetti.

Töre, Mormenekşe’de düzenlenen Kültür Sanat ve Üretici Şöleni’ne katıldı.

Başkan Töre, burada yaptığı konuşmada, Yeniboğaziçi Belediye’sinin bölgede adete kültür sanat etkinliklerinin merkezi konumunda olduğunu kaydederek bu faaliyetlerin önemine değindi.

Üretimin öneminin pandemi döneminde bir kez daha gün yüzüne çıktığını kaydeden Töre, özellikle ev ekonomisinin hayat pahalılığı yaşandığı bir dönemde aileye büyük katkılar sağladığını söyledi.

Siyasetçilerin birinci görevi vatandaşın mutluluğunu sağlamak olduğunu ifade eden Töre, üzüntülerin sevinçlerden daha az olmasını temenni ederek hükümetin de devletin de bu yönde çalışmalar yaptığını vurguladı.

Larnaka’dan bu topraklara göç ederken 262 şehidin verildiğini anımsatan Başkan Töre, özgürlüğü armağan eden şehitlere borcumuzu ödemek için daha çok çalışıp üretmemiz gerektiğini ifade etti.

Geçmiş karanlık günlerde bir köyden diğer köylere gitme imkanının bile olmadığına değinen Töre, bu toprakların, özgürlüğün ve devletin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.