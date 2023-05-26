Töre, Sivil Savunma halk örgütü mükellefleri terhis belgesi törenine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Lefkoşa Bölge Müdürlüğü Halk Örgütü Mükellefleri terhis törenine katıldı.

Töre, etkinlikte yaptığı konuşmada, Sivil Savunmanın disiplinli ve sürekli başarı gösteren bir teşkilat olduğuna dikkat çekerek, yaptığı bir çok faaliyetle her zaman kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Halk Örgütü Mükelleflerinin terhis olmasına rağmen onların görevlerinin bitmediğini dile getiren Töre, bu vatandaşların vatan için millet için her zaman çalışmaya devem edeceğini ifade etti.

Kıbrıs Türkünün bugünlere kolay gelmediğine işaret eden Töre, 1963’den bugünlere bir çok şehit verildiğini, direne direne bir Cumhuriyet kurma aşamasına gelindiğini kaydetti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, tedavileri halen devam edenlere de şifalar dileyen Töre, yakınlarını kaybedenlere sabırlar diledi.

Göndere çekilen bayrakların asla yere indirilmeyeceğini söyleyen Töre, mücahitlerin, mukavemetçilerin, şehitlerin ve gazilerin bizlere bıraktığı en büyük eserin Cumhuriyet olduğunu kaydetti.

Töre, konuşmasının ardından terhis belgelerini verdi.