Töre, TBMM Başkan Vekili Adan’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Celal Adan’ı kabul etti.

-Adan

Meclis Şeref Salonu'nda yer alan görüşmede konuşan Adan, ziyaret vesilesiyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere tüm milletvekillerinin selamlarını getirdiklerini ifade ederek, bu anlamlı günde Kıbrıs Türkü'nün sevinç ve mutluluğunu gönülden paylaştıklarını ifade etti.

Adan, “KKTC’nin gönlümüzdeki yeri çok özeldir” diyerek, KKTC’nin hak ve hukukunu her alanda korumak adına mücadelelerini bütün platformda sürdürdüklerini dile getirdi. Adan, TBMM’nin Kıbrıs meselesini yakından takip ettiğini kaydederek, Kıbrıs Türk halkının iradesinin tüm dünyada duyurulması için çalıştığını söyledi.

-Töre

Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Barış Harekatı'nın iki ülkenin ortak bayramı olduğunu vurgulayarak, “Çünkü bu topraklarda mücahit ile Mehmetçik birlikte can ve kan vermiştir” dedi. Bu vatan üzerinde milli bir devlet kurulduğunu söyleyen Töre, devletten ve Türkiye’nin garantisinden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Kabulde, Türkiye – KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Konya Milletvekili Orhan Erdem, Grup Üyesi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye-Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Türkiye-Özbekistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Osman Mesten de yer aldı.

Kabulde ayrıca Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Divan Başkanlığı Üyesi Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan, KKTC-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Canaltay ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da hazır bulundu.