Töre, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC'nin kuruluşunun 39'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı temsilen KKTC'de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, Meclis Başkanı Şentop'a KKTC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi'ni temsilen ise Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Canaltay, Meclis İdare Amiri Milletvekili Yasemin Öztürk, Meclis Başkanlık Divan üyesi milletvekilleri Hasan Küçük, Fırtına Karanfil ve Şifa Çolakoğlu hazır bulundu.

- Töre: “Sonraki nesillere KKTC’yi sapasağlam devretmek bizim asli görevimizdir”

Töre, burada yaptığı konuşmada, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin KKTC’yi ilan eden bir meclis olduğuna dikkat çekerek, her millete devlet kurmanın nasip olmadığını ancak Anavatan Türkiye’nin desteği ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesiyle devlet sahibi olunduğunu ve bugün bu devletin 39 yaşına geldiğini kaydetti.

Cumhuriyetin nesilden nesile devam edeceğini ve asli görevlerinin kendilerine emanet edilen KKTC’yi sapasağlam sonraki nesillere bırakmak olduğunu belirten Töre, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz” sözünü hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC için önemine de değinen Töre, ”Biz Osmanlı Devleti döneminde Kıbrıs’a gelip, buralara yerleşen Kıbrıs Türk halkıyız. Türkiye’nin ayrılmaz bir parçasıyız” dedi ve Türkiye ile olan ilişkilerin ve dayanışmanın artarak devam edeceğini ifade etti.

Anavatan Türkiye’nin KKTC’ye yeni Cumhuriyet Meclisi binası yapıyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de ifade eden Töre, mevcut binanın çok eski olduğunu, yeni bina sayesinde milletvekillerinin çok daha verimli şekilde çalışabileceğini aktardı.

Töre, “Yola hep beraber devam edeceğiz çünkü davamız müşterek bir davadır, milli bir davadır” dedi.

- Şentop: “Türkiye olarak KKTC’nin her zaman yanında olacağız, geleceğe, istikbale beraber yürüyeceğiz”

TBMM Başkanı Şentop ise, KKTC’nin Cumhuriyet Bayramı’nı tekrardan kutlayarak, ebediyete kadar güçlü, müreffeh, bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesi temennisinde bulundu.

KKTC’nin Türkiye’de için önemine dikkat çeken Şentop, bunun geçmişte de bu şekilde olduğunu, 50’li yıllardan itibaren Kıbrıs Türklerine yaşatılan zalimane muameleler, katliamlar karşısında Türkiye’nin her şehrinde, mitingler, toplantılar düzenlenerek, Kıbrıs Türkü’ne destek verildiğini kaydetti.

Lozan Antlaşması ve ardından Türkiye’nin garantör devlet olarak bulunduğu Zürih ve Londra Antlaşmalarına değinen Şentop, söz konusu uluslararası antlaşmaların kendilerine verdiği yetki ve görevi yerine getirmek üzere 1974 yılında Barış Harekâtı’nı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bunun sadece Kıbrıs’ın içerisinde yaşanan sorunlardan dolayı olmadığını, Yunanistan’ın üstü örtülü bir şekilde darbe yaptırmak suretiyle buradaki açık müdahalesi üzerine yapıldığını söyledi.

Sonraki süreçte de Türkiye olarak Kıbrıs Türk siyasi liderlerinin tezlerine her zaman destek verdiklerini ifade eden Şentop, 1983’te başka bir çare kalmayınca bağımsızlık ilan edildiğini ancak yine de müzakerelere devam edildiğini dile getirdi. Müzakerelerin, Türk tarafının iyi niyetli, samimi yaklaşımlarının karşılık görmemesi üzerine, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ortaya koyduğu tezle artık yeni bir yola girildiğini kaydeden Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da BM Genel Kurulu’nda bunu ortaya koyduğunu belirtti.

Yeni sürecin ilk somut adımının Türk Devletler Teşkilatı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni anayasal adıyla gözlemci üye olarak kabulü ile gerçeklemiş olduğunu kaydeden Şentop, “Bundan sonra da inşallah daha büyük bir gayretle çalışacağız. Bu bir süreçtir. Biz buna inanıyoruz ve bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı ve Nisan ayında Türkiye’nin dönem başkanlığında, İstanbul’da yapılacak Türk Devletler Teşkilatı’nın Parlamenterler Asamblesi’nin 12’nci Genel Kurulu’na KKTC’yi davet etti.

TBMM’de farklı siyasi görüşler ve partiler olmasından dolayı az konuda mutabık kalındığını ancak mutabık kalınan konuların en başında Kıbrıs davası geldiğini söyleyen Şentop, “Bize göre Kıbrıs davası, milli bir davadır. Bundan sonra da, her zaman KKTC’nin yanında olacağız. Birlikte geleceğe, istikbale doğru yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.