Töre, TBMM Başkanı Şentop’un davetlisi olarak Ankara’ya gitti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un davetiyle Ankara’ya gitti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Ankara’ya yapıyor.

Zorlu Töre, Başkanlık divan heyeti ile birlikte bu sabah adadan ayrıldı.

Töre’nin heyetinde Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekilleri Alişan Şan, Hasan Küçük, Devrim Barçın ve Şifa Çolakoğlu’nun yanı sıra Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda bulunuyor.

Töre ve heyetinin Anıtkabir’i ziyaret ederek TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelmesi ve Ankara’da çeşitli temaslar yapması bekleniyor.

Heyet, 26 Mart Cumartesi günü adaya dönecek.