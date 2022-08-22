Töre, TBMM Başkanı Şentop’un oğlunun düğününde nikah şahidi oldu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop ile Ayşegül Akbulut, hayatlarını birleştirdiği nikah merasimine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un davetiyle bu amaçla İstanbul’a giden Başkan Töre, genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.

İstanbul Beykoz Mecidiye Kasrı'nda gerçekleşen nikahta, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen, çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği trafik kazaları nedeniyle sade bir tören yapıldı.

Nikahını, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un kıydığı çiftin nikah şahitliklerini, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Pakistan Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan yaptı.

Töre, genç çifte nikahın hayırlı olması dileyerek mutluluklar diledi.