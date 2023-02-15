Töre, TMT Bayraktarı Rıza Vuruşkan'ın 44. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Bayraktarı Rıza Vuruşkan ölümünün 44’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

"İlk bayraktarımız Rıza Vuruşkan, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın örgütlenmesi ve eğitimi konularında büyük katkılar sağlamıştır. En zorlu koşullarda görev yaparak Erenköy Savaşlarında hazır bulunmuş cesur yürekli bir emekli albay olup, direnişimize büyük değer katmıştır. TMT ruhunun Kıbrıs Türk Halkı’nın rehberi olmaya devam edeceğini bir kez daha vurgular, Bayraktarımız Rıza Vuruşkan'ı ölümünün 44. yılında saygı, rahmet ve minnetle anarım. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.”