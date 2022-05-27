Töre: “TMT, Kıbrıs Türk halkının Kuva-yi Milliyesidir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Mukavemet Teşkilatının, Kıbrıs Türk halkının kurtuluş mücadelesinin Kuva-yi milliyesi olduğunu söyledi.

Başkan Töre, Tuncer Karakurt Başkanlığındaki TMT Mücahitler Derneği Lefkoşa Şubesi heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Şube Başkanı Tuncer Karakurt, görevi yeni devraldıklarını ifade ederek TMT’nin 1958’de başlayan direniş ve mücadelesini gençlere anlatmak için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında TMT ve sonrasında mücahit teşkilatının devam etmesi, ulusal mücadeleye kan ve can vermelerinin Kıbrıs Türkünü Mutlu Barış Harekatı ve sonraki sürece kadar taşıdığını söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki ortaklık haklarının elde edilmesinde de TMT’nin katkıları olduğuna işaret eden Başkan Töre, TMT yemininin hiç unutulmaması ve bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Töre: “Devletimize, milletimize, bayrağımıza, anavatanımıza sahip çıkarsak elbette şehitlerimizin ruhları ancak o zaman şad olur. Ama bunları unutursak o zaman şehitlerimiz ve gazilerimiz incinmiş olurlar. Onun için devleti yaşatmak lazımdır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözünü hiçbir zaman unutmamamız gerekmektedir. TMT’den başlatıp verdiğimiz mücadelede ulaştığımız zirve, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.”

TMT ruhunun her zaman canlı tutulması ve gençlere aşılanması gerektiğini ifade eden Başkan Töre, çünkü TMT’nin içinde bağımsızlık ve Türklük ateşi olduğunu söyledi.

Kabulde Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda ve İdari Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu da hazır bulundu.