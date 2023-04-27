Töre, TOGG’un Ankara Deneyim Merkezine geçti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un davetiyle Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurul Toplantısına katılmak amacıyla bulunduğu Ankara’da temaslarda bulundu.

Başkan Töre, ilk olarak Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Teknopark tesislerini ziyaret etti.

Burada TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından karşılanan Başkan Töre’ye Türkiye Cumhuriyeti tarafından üretilen yerli hava araçları hakkında bilgiler verildi.

Atölyeleri de ziyaret eden Başkan Töre’ye TUSAŞ yetkilileri tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

Başkan Töre temasları kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde bulunan Millet Kütüphanesini de ziyaret etti.

Ziyarette özellikle Kıbrıs Türk halkının mücadelesini anlatan Kıbrıslı Türk yazarların yazmış olduğu eserlerden oluşan kitapları Millet Kütüphanesine teslim etti.



Kütüphanenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kitaplarının olduğu bölüme verilen kitaplar Kütüphane Müdürü Hanefi Gökduman tarafından teslim alındı.Başkan Töre daha sonra Türkiye tarafından üretilen elektrikli otomobil olan TOGG’un Ankara Deneyim Merkezine geçti.



TOGG aracına oturarak teknik özellikleri hakkında bilgiler alan Töre, burada bir açıklama yaptı.

Başkan Töre, Türkiye’nin yükselişine devam ettiğini ve yeni bir yüzyıla hazırlandığını söyleyerek bugün gözlemledikleri hava araçlarının ve TOGG aracının yüksek teknoloji ile üretilen değerler olduğunu kaydetti.

Töre, Anavatan Türkiye’deki bu gelişmelerden gurur duyduklarını belirterek büyük projelere imza atıldığını ifade etti.

TOGG aracını çok beğendiğini ve en kısa sürede de KKTC’de olmasını arzu ettiklerini dile getiren Töre: “Türkiye büyük bir devlettir. Büyüklüğünü teknoloji ile de gösterdiğine bugün bir kez daha şahit olduk” dedi.

Başkan Töre’nin bu akşam TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından TÜRKPA toplantısına katılacak heyetlerin onuruna vereceği resepsiyona katılması bekleniyor