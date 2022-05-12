Töre, TSK Güçlendirme Vakfını kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Rüstem Özer ve heyetini kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Rüstem Özer Vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin ne kadar güçlü olursa caydırıcılık gücünün de o kadar güçlü olacağına” değinerek, Vakfın sağladığı faydanın bu anlamda çok önemli olduğunu ifade etti.

“Hem Mehmetçiğin hem de mücahidin güçlü olmasına yapılacak katkının kutsal bir görev olduğunu” ifade eden Başkan Töre, Vakfa çalışmalarında başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022, 10:59