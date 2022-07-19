Meclis Başkanı Zorlu Töre, bu topraklarda barış ve özgürlük içerisinde yaşıyorsak, bunu 48 yıl önce Anavatan Türkiye tarafından gerçekleştirilen 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’na borçlu olduğumuzu belirterek, “Kıbrıs Türk halkı olarak dinmeyen ümitlerimizle, mücadeleci ruhumuzla ve hürriyet aşkımızla amansız bir varoluş mücadelesi vererek bu günlere gelmiş bulunmaktayız” dedi.

Töre tüm halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutladı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, bu günlerin kıymetini bilerek geçmişin acı tecrübelerini bir kez daha yaşamamak ve egemen bir biçimde varlığımızı sürdürmek için uluslararası düzeyde haklarımızı en iyi şekilde savunarak devletimize sahip çıkmamız gerektiğini söyledi.

Haklı ve onurlu mücadelemizi yeni nesillere aktararak ilerlemek gerektiğini ifade eden Töre mesajına şöyle devam etti;

“Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974’te dönemin Türkiye Başbakanı merhum Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı merhum Necmettin Erbakan’ın ortaya koydukları irade sayesinde hiçbir tereddütte bulunmadan adamıza çıkarma yapan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yıllarca can ve mal güvenliğimizi koruyan Türk Mukavemet Teşkilâtı mensubu olan kahraman mücahitlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu bağlamda canlarını, kanlarını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum.

Her koşulda yanımızda dimdik duran Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ve Türk ordusunun adadaki varlığından asla vazgeçmeyeceğiz. Şehitlerimizin kanlarıyla vatan yaptığımız bu topraklar üzerinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatmak ve çağdaş bir ülke duruma getirmek ortak hedefimiz olmalıdır. Kıbrıs Türk halkının hak ettiği gibi iyi bir yönetim Her alanda Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler kurarak birlikte daha güçlü olacağımızı tüm dünyaya göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum”