Heyetiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un davetiyle Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi 12. Genel Kurul Toplantısına katılmak amacıyla Ankara’da temaslar yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği’ni ziyaret etti.

Başkan Töre’ye ziyaretinde heyetind eyer alan Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli de eşlik etti.

Birlik Başkanı 21.dönem Trabzon Milletvekili Nail Çelebi, ziyarette yaptığı konuşmada, Töre’nin onursal başkanları olduğunu ifade ederek ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Başkan Töre de konuşmasında KKTC’de gönül dünyasının her zaman Türk milleti olduğunu ifade ederek Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm” ifadesiyle farklı coğrafyalarda yaşayan Türkleri bir birine bağladığını söyledi.Töre: “Hepimiz Türk milletinin mensuplarıyız” diyerek Türk milletinin mensubu olmaktan şeref duyduklarını kaydetti.Ziyarette Töre’ye Türk Dünyası Parlamenterler Birliği tarafından onur belgesi verildi.Ankara temaslarını tamamlayan Başkan Töre, bu sabah KKTC’ne döndü.