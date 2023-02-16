Töre: “Türk milletinin yaraların sarılması için büyük gayret göstereceğine inanıyorum”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, dayanışmayı iyi bilen büyük Türk Milletinin yaraların sarılması için büyük gayret göstereceğine inandığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Denizli’nin Acıpayam İlçesine bağlı muhtarlardan oluşan heyeti kabul etti.

Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda yer alan kabulde heyet adına konuşan Metin Özdemir, deprem felaketi nedeniyle herkesin çok üzgün olduğunu, zor zamanlardan geçildiğini belirterek, bugünlerin el birliğiyle atlatılacağına inanç belirtti.

Zorlu Töre de konuşmasında, Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğine değinerek, Kıbrıs Türklerinin anavatanı ile kederde, tasada ve sevinçte bir ve bütün olduklarını söyledi.

Acının çok büyük olduğunu ifade eden Töre, Türk milletinin büyük millet olduğunu ve dayanışmayı bildiğini kaydetti. Töre, yaşanan bu yıkımın da atlatılacağına olan inancının tam olduğunu belirtti. Töre, Türkiye’nin dünyada ve bölgesinde güçlü bir ülke olduğunu vurguladı.

KKTC devletinin de yaşanan deprem felaketi sonrasında bir devlet olarak duruşunu ortaya koyup ispatladığını dile getiren Töre, depremin acılarını daima taşıyacaklarını, ancak sabırla yaraların sarılması için gayret göstereceklerini kaydetti.

Töre, temennilerinin böyle acıların bir daha yaşanmaması olduğunu ancak depreme her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurgularken, özellikle fay hatlarında olan binalarda eksikliklerin hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Zorlu Töre: “Kadere inanıyoruz… Ancak neticede bunlara da göz yumulamayacağını düşünüyoruz. Para kazanmak için hatalı binalar yapanlar mutlaka cezalandırılmalıdır.” dedi.

Töre, herkesin kendi vicdanıyla yardımda bulunması ve dayanışma içerisinde olması gerektiğini ifade ederken: “Çok üzgünüz. Ülkemizin, Anavatanımızın ve Suriye’nin başına gelen bu elim hadise asla unutulmayacaktır. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.