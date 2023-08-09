Töre, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Ünal’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal’ı kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kütüphane Dairesi Başkanı Ayhan Tuğlu ve KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam da yer aldı.

Kabulde ilk sözü alan Prof. Dr. Uğur Ünal, Evkaf Yazışmaları Fonu açılışı etkinliği ile ilgili KKTC’de bulunduklarını, ziyaret vesilesiyle KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ile işbirliği çalışmalarını geliştirmek istediklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında arşivin bir milletin geçmiş yüzyılların belgeleri, tarih araştırmaları için en değerli dokümanı olduğuna işaret ederek, toplumsal belleğin korunmasının önemine işaret etti.

Töre, milletin mensubu olma şuurunu taşımanın önemine dikkat çekerek bunun ancak milli ve manevi değerleri geleceğe taşıyarak gerçekleşebileceğini kaydetti.

Tarihi her açıdan çok iyi bilmek gerektiğine değinen Töre, bu açıdan en büyük aracın arşivler olduğunu dile getirdi.

Töre, Türkiye’nin arşiv ile ilgili birikim ve deneyimlerinde KKTC’ndeki makamların da faydalanmasının önemine işaret etti.

Kabulde karşılıklı hediye takdimleri yapıldı.