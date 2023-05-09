Töre Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Mersin Şube Başkanı Tuncer’i kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Mersin Şube Başkanı Fatih Tuncer’i kabul etti.
Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde konuşan Şube Başkanı Fatih Tuncer, KKTC’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, üyelerininselamlarını iletti.
Türk milletinin daima istiklalini kazanmış olarak yaşaması gerektiğine değinen Töre, büyük mücadeleler sonucunda istiklalin kazanıldığını kaydetti.
Türkiye’yi çok sevdiklerini ifade eden Töre, “Türk mensubu olmakla milletimizin şerefini taşıyoruz.” dedi.